هداف الدوري الألماني يُريد مغادرة "بريمن"... ممن طلب "نصيحة" حول مستقبله؟

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كشف المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ أنه يعتزم التحدث مع هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، لطلب نصيحته بشأن رحيله المحتمل عن فيردر بريمن والانتقال لفريق آخر.وقال فولكروغ هداف الدوري الألماني في الموسم المنقضي، في تصريحات لمجموعة "آر.إن.دي" الإعلامية: في النهاية هو قراري، لكنني بالطبع سأتحدث مع هانزي فليك بشأن الأمر، لأنني واثق من قدرته على منحي نصيحة جيدة.وختم فولكروغ: الأمر يعتمد على عدة عوامل، ويعتمد في البداية على بريمن، الذي لم تصل المحادثات معه إلى مراحل متقدمة بعد. ليس هناك الكثير من المستجدات، لكنني هادئ. (العربية)