برشلونة يُفكر في شراء خليفة بوسكيتس من فولهام





وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن برشلونة حدد عدد من لاعبي خط الوسط للتفاوض معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، أمثال النجم المغربي سفيان أمرابط والبرتغالي جواو بالينيا.

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وأضافت سبورت "بالينيا هدف محتمل في فترة الانتقالات الصيفية للنادي كي يخلف سيرجيو بوسكيتس الذي غادر في نهاية موسم 2023/2022".



وانضم بالينيا صاحب الـ 27 عاماً لصفوف نادي فولهام خلال الميركاتو الصيفي الماضي نظير 20 مليون يورو من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي. تُفكر إدارة نادي برشلونة الإسباني في شراء خليفة للاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس بعد انتهاء عقده خلال الميركاتو الصيفي 2023، ووقع الاختيار على لاعب نادي فولهام الإنكليزي جواو بالينيا.وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن برشلونة حدد عدد من لاعبي خط الوسط للتفاوض معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، أمثال النجم المغربي سفيان أمرابط والبرتغالي جواو بالينيا.وأضافت سبورت "بالينيا هدف محتمل في فترة الانتقالات الصيفية للنادي كي يخلف سيرجيو بوسكيتس الذي غادر في نهاية موسم 2023/2022".وانضم بالينيا صاحب الـ 27 عاماً لصفوف نادي فولهام خلال الميركاتو الصيفي الماضي نظير 20 مليون يورو من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ويُجيد اللاعب السابق لأندية سبورتينغ لشبونة وموريرينسي وبيلينسيش وسبورتينغ براغا، في مركز الوسط الدفاعي الصريح، وعلى خط الدائرة.



ورغم حداثة عهده في الدوري الانكليزي الممتاز، إلا أنه استطاع لعب 35 مباراة كأساسي رفقة فولهام، ليصل إلى 3108 دقيقة كأكثر لاعبي الموسم من حيث الدقائق الملعوبة.



وسجل بالينيا 3 أهداف في البريميرليغ، وقاد فريقه للفوز على ليدز يونايتد في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتسجيل هدف، قبل أن يودع فريقه أمام مان يونايتد من ربع النهائي.