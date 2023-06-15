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رياضة
دينيس إيرون: إيفان فيرغسون الوحيد الذي أقنعني منذ روبي كين
Lebanon 24
15-06-2023
|
08:00
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دعم أسطورة جمهورية أيرلندا ونادي مانشستر يونايتد الإنكليزي دينيس إيروين المهاجم الشاب إيفان فيرغسون الذي تألق بصورة ملفتة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي في البريميرليغ، ليساعد فريقه على التواجد في منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
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وأكد إيروان أنه لم يقتنع بأي مهاجم آيرلندي على مدار السنوات الماضية منذ اعتزال هداف البلاد الأول روبي كين، باستثناء إيفان فيرغسون.
من المقرر أن يشارك مراهق برايتون في مباريات دولية في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في الأيام المقبلة، وربما تكون هذه فرصة مناسبة كي يسوق نفسه للانتقال إلى ناد أكبر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
بينما لم يتمكن ظهير مانشستر يونايتد السابق من اللعب مع بلاده في بطولة أوروبا، فإنه يأمل أن يتمكن فيرغسون من قيادة أيرلندا إلى يورو 2024.
وقال دينيس إيرون بطل الثلاثية التاريخية عام 1999: "إيفان فيرغسون في مكان جيد في الوقت الحالي".
أضاف إيروين متحدثاً عند إعلان موعد مباراة مانشستر يونايتد الودية ضد أتليتيك كلوب في أيرلندا "لم يكن لدينا في منتخب جمهورية آيرلندا قلب هجوم بقدراته منذ روبي كين".
ختم حديثه "إنه لاعب واثق للغاية ومن المحتمل أن أدعمه كثيراً لكنه يبدو لاعباً جيداً حقاً. لقد كان لديه موسماً رائعاً في برايتون، وهو نادٍ جيد في الوقت الحالي، نادٍ مستقر للغاية".
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