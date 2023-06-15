من ماله الخاص.. غوارديولا يكرّم العاملين في "مانشستر سيتي" بطريقته

كرم الإسباني بيب غوارديولا، مدرب "مانشستر سيتي"، العاملين في مجموعة "سيتي جروب" بطريقته، معبراً لهم عن تقديره بتقديم مبلغ 750 ألف جنيه استرليني.



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وذكرت صحيفة "دايلي ميل" الإنكليزية أن بيب تخلى عن مكافأة التتويج بالدوري لصالح العاملين في النادي من موظفي الأمن والاستقبال وحتى أفراد جهازه الفني، و"كل من جعل هذا التتويج ممكناً".



وحقق "مانشستر سيتي" الثلاثية هذا الموسم، فقد توج لأول مرة بلقب دوري أبطال أوروبا في تاريخه، وقبله حافظ على لقبه في الدوري وفاز بكأس الاتحاد.وذكرت صحيفة "دايلي ميل" الإنكليزية أن بيب تخلى عن مكافأة التتويج بالدوري لصالح العاملين في النادي من موظفي الأمن والاستقبال وحتى أفراد جهازه الفني، و"كل من جعل هذا التتويج ممكناً".

وبحسب الصحيفة، لا يُعرف الرقم المحدد الذي منحه غوارديولا إلى العاملين بالنادي والذين يتقاضون مبالغ صغيرة بعد الفوز بكل لقب، لكن بحسب الصحيفة فإن مكافأة الفوز بالدوري الإنكليزي في مانشستر سيتي تبلغ 750 ألف جنيه استرليني.



ويحتل غوارديولا المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين حصولاً على الرواتب في العالم، بحصوله على ما يقارب 20 مليون استرليني. (جول)