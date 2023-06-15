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رياضة

من جديد.. رئيس فرنسا يتدخل لتحديد مستقبل كيليان مبابي!

Lebanon 24
15-06-2023 | 06:24
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بعدما صرّح المهاجم الدولي كيليان مبابي بأنه لن يفعّل بند التجديد لعام إضافي مع "باريس سان جيرمان"، دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط أزمة مبابي مع ناديه.
 
 
ويرفض "باريس سان جيرمان" خروج كيليان مبابي بشكل مجاني، وبالتالي أصبح النادي أمام خيارَين، إما بيع اللاعب هذا الصيف أو إجراء مفاوضات أخرى لتجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل.
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ووفقًا لراديو "ماركا"، فإن ماكرون رئيس فرنسا يريد رؤية مبابي في "باريس سان جيرمان" لأطول فترة ممكنة.
وعندما سأله أحد مشجعي "سان جيرمان" عن مبابي، أجاب الرئيس ماكرون: "ليس لدي أي معلومات بشأن مستقبل مبابي".


وتابع "لكنني سأحاول الضغط من أجل بقاء قائد منتخب فرنسا مع فريقه الحالي".
 
 
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتناول فيها ماكرون مستقبل مبابي في النادي الباريسي.

ففي العام الماضي، كشف مبابي أنه تحدث عن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني مع ماكرون، قائلا إنه يقدر "النصيحة الجيدة" للرئيس الفرنسي، الذي أراده البقاء مع سان جيرمان. (روسيا اليوم) 
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