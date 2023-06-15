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رياضة

فينيسيوس يقود لجنة جديدة بـ "الفيفا" لمكافحة العنصرية

Lebanon 24
15-06-2023 | 14:00
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أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس إن "فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا مؤلفة من عدة لاعبين ستقترح عقوبات قوية أكثر نجاعة لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة".
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وتعرض مهاجم البرازيل لإساءات عنصرية حين كان ريال مدريد يواجه مضيفه فالنسيا في آيار الماضي وهي الحالة العاشرة التي تستهدف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كما ذكرت رابطة الدوري الإسباني لمدعين هذا الموسم.
وأضاف السويسري عقب اجتماع مع فينيسيوس ومنتخب البرازيل الذي يواجه غينيا في برشلونة يوم السبت ضمن حملة لمناهضة العنصرية يقودها الاتحاد البرازيلي: "لا مزيد من كرة القدم وسط العنصرية، يجب أن تتوقف المباريات فوراً عند حدوث ذلك، طفح الكيل".


وتابع: "طلبت من فينيسيوس أن يترأس مجموعة من اللاعبين سيطرحون عقوبات ضد العنصرية مشددة أكثر من تلك الإجراءات التي تطبقها سلطات كرة القدم حول العالم، يجب الإنصات إلى اللاعبين الذين يحتاجون للعمل في بيئة أكثر أمانًا، نحن جادون في ذلك".
وواصل: "نحتاج إلى عقوبات أشد ولا يمكن التسامح أكثر مع العنصرية في كرة القدم، وكرئيس للفيفا شعرت بالحاجة للتحدث مع فينيسيوس بشكل شخصي في هذا الأمر". (win win)
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