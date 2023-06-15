هذا الأمر يثير جنون وغضب كريستيانو رونالدو في النصر!

كشف النجم البرازيلي موراتو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، كواليس مثيرة عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع النصر السعودي.

وقال موراتو في تصريحات لشبكة "ESPN": "كريستيانو لاعب رائع، من الصعب أن يتواجد في الملعب لمدة 90 دقيقة؛ دون أن يقدّم أي شيء".

Advertisement

وأضاف النجم البرازيلي، في حديثه عن الأسطورة البرتغالية: "لاعب مجنون داخل المستطيل الأخضر.. يغضب بشدة عندما يرى أمور فريقه لا تسير على ما يرام، أو عندما يلعب في مستوى عالٍ، ولا يجد المساعدة من زملائه".

وأعرب مهاجم الخليج، عن سعادته لمواجهة كريستيانو رونالدو؛ قائلًا: "لم أكن أحلم باللعب أمامه وصناعة هدف.. إنها ذكرة سأحكيها لأولادي بكل فخر".

وناشد موراتو في النهاية، نجوم العالم بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي سيصبح واحدًا من أقوى المسابقات في العالم. (جول)