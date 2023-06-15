Advertisement

رياضة

هذا الأمر يثير جنون وغضب كريستيانو رونالدو في النصر!

Lebanon 24
15-06-2023 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1077904-638224485215026121.jpg
Doc-P-1077904-638224485215026121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف النجم البرازيلي موراتو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، كواليس مثيرة عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع النصر السعودي.
 
 
وقال موراتو في تصريحات لشبكة "ESPN": "كريستيانو لاعب رائع، من الصعب أن يتواجد في الملعب لمدة 90 دقيقة؛ دون أن يقدّم أي شيء".
Advertisement
 
 
وأضاف النجم البرازيلي، في حديثه عن الأسطورة البرتغالية: "لاعب مجنون داخل المستطيل الأخضر.. يغضب بشدة عندما يرى أمور فريقه لا تسير على ما يرام، أو عندما يلعب في مستوى عالٍ، ولا يجد المساعدة من زملائه".
 
 
وأعرب مهاجم الخليج، عن سعادته لمواجهة كريستيانو رونالدو؛ قائلًا: "لم أكن أحلم باللعب أمامه وصناعة هدف.. إنها ذكرة سأحكيها لأولادي بكل فخر".
 
 
وناشد موراتو في النهاية، نجوم العالم بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي سيصبح واحدًا من أقوى المسابقات في العالم. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-06-15
14:00 | 2023-06-15
13:46 | 2023-06-15
12:10 | 2023-06-15
11:12 | 2023-06-15
11:00 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website