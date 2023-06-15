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رياضة

47 ضحية إتجار بالبشر في كرة القدم.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 11:12
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أنقذت الشرطة البرتغالية 47 لاعب كرة قدم شابا، من بينهم 36 قاصرا، بعد مداهمة قامت بها الإثنين ضد شبكة للاتجار بالبشر مرتبطة بمركز تدريب في شمال البرتغال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر من خدمة الأجانب والحدود.
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وقال المصدر إن الضحايا، وهم من دول في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، وُضعوا في مؤسسات "تحت حماية الدولة".
 

ووُجهت اتهامات لشخصين برتغاليين وخمس شركات في هذه العملية المسماة "إل دورادو"، والتي صودرت خلالها العديد من "جوازات السفر وتصاريح الإقامة".




وحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم احتجاز الضحايا في مقر أكاديمية كرة القدم "بي سبورتس"، في ريبا دافي، بالقرب من بلدة فيلا نوفا دي فاماليساو شمال البلاد.
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