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رياضة

دفعة كبيرة للعرض القطري للاستحواذ على "الشياطين الحمر".. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
15-06-2023 | 12:10
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يبحث نادي مانشستر يونايتد منح مجموعة يقودها الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني حقوق التفاوض الحصرية لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل أكثر من 6 مليارات دولار، وفق ما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة.
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وأضاف المصدر أن أفراد عائلة جليزر، الذين يملكون حصص أقلية في النادي لكنهم يسيطرون عليه بفضل هيكل الأسهم ذي الفئة المزدوجة، سيبيعون حصتهم ضمن الاتفاق المقترح.

وتابع أن العرض القطري حاليا يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة جليزر مقارنة بعرض الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي سيتيح لأفرادها بالاحتفاظ ببعض المصالح في النادي.


وخلال الفترة الحصرية المتفق عليها، لن يكون بمقدور مانشستر يونايتد التفاوض مع أي طرف آخر بخلاف الشيخ جاسم. ولم يتبين مدة الفترة. وقالت المصادر إن الوضع لم يحسم بعد وإن عرضا جديدا من راتكليف قد يمنع حصرية التفاوض مع الشيخ جاسم.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلي مانشستر يونايتد والشيخ جاسم.

وينظر إلى مانشستر يونايتد باعتباره أحد أعلى الأصول الرياضية قيمة. وحال بيعه مقابل ستة مليارات دولار، فإنها ستصبح واحدة من أكبر الصفقات الرياضية على الإطلاق على خطى فريق واشنطن كوماندرز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية في الولايات المتحدة الذي بيع هذا العام.
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