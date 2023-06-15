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رياضة

صلاح يتسبب في أزمة لنادي ليفربول.. ما القصة؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 16:00
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يواجه نادي ليفربول خطر الحرمان من خدمات هدافه محمد صلاح في عدة مباريات في الموسم الجديد، بسبب التزام النجم المصري بالمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بفوزه أمس الأربعاء على نظيره الغيني 2-1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات.
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ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة بين 13 كانون الثاني 11 شباط 2024.

ومن المرجح أن تتسبب إقامة البطولة في هذا التوقيت في مشاكل لليفربول، الذي سيحرم من خدمات نجمه الأول صلاح.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فمن المرجح أن يغيب صلاح بسبب التزمه مع منتخب مصر في كأس إفريقيا، عن مواجهات ليفربول ضد بورنموث (13 كانون الثاني)، وتشيلسي (31 كانون الثاني) وأرسنال (3 شباط) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وإذا وصل منتخب مصر إلى المراحل الأخيرة من البطولة القارية، فقد يغيب صلاح أيضا عن مباراتي بيرنلي وبرنتفورد في منتصف فبراير.
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