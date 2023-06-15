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رياضة

نجل مدرب "أتلتيكو مدريد" يوقّع مع "نابولي" لثلاث سنوات

Lebanon 24
15-06-2023 | 23:00
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أعلن نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، أنه فعّل خيار شراء المهاجم الأرجنتيني جوفاني سيميوني، الذي كان ضمن تشكيلته على سبيل الإعارة من فيرونا الموسم الماضي.
 
وقال نابولي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع خيار التجديد لعام إضافي، من دون دفع رسوم انتقال.
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واستخدم نابولي، سيميوني، في الغالب على مقاعد البدلاء في طريقهم إلى تحقيق الـ"سكوديتو".

وبدأ سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، أساسيا في مباراة واحدة فقط في الدوري الإيطالي، لكنه سجل أربعة أهداف في الدوري، وأربعة أهداف أخرى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
المصدر: روسيا اليوم
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