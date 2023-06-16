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رياضة

"أعظم متحدث بالصينية".. ميسي يثير إعجاب الصينيين

Lebanon 24
16-06-2023 | 05:00
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يحظى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، باهتمام كبير في الصين أثناء الزيارة التي يقوم بها رفقة منتخب بلاده في إطار جولة آسيوية.
وتحدث ميسي في وسائل إعلام صينية عن ترحيب المشجعين الصينيين به.
 
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وحاول التحدث بالصينية، اذ ظهر في مقطع فيديو في مقابلة صحفية وهو يحاول نطق "دوان وو آن كانغ"، والتي تعني "مهرجان قارب تنين سعيد".


وأثارت محاولة ميسي الحديث بالصينية إعجابا من الصينيين الذين تداولوا المقطع بشكل واسع، وكتب بعضهم مشيدا به، ووصفه آخرون بأنه "أعظم متحدث بالصينية".


وتواجد النجم الأرجنتيني في العاصمة الصينية لخوض مباراة ودية ضد أستراليا، الخميس، وقد استقبلته حشود من مشجعي كرة القدم المتحمّسين لرؤيته ولو لبرهة.

وفازت الأرجنتين على أستراليا بهدفين لصفر في مباراة شهدت هدفا جميلا مبكرا لميسي.

وإلى جانب هدفه، كان ميسي حاضرا في ملعب "إستاد العمال" بهتافات أكثر من 50 ألف مشجع توافدوا لرؤية بطل العالم الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، وغالبيتهم يرتدون قمصان الأرجنتين الزرقاء والبيضاء. (الحرة)
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