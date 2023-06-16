"كل سنة وأنت مو صلاح".. "الفرعون المصري" يحتفل بعيده الـ31 (صورة)

احتفل نجم المنتخب المصري وليفربول الإنكليزي محمد صلاح بعيد ميلاده الـ31.





ونشر صلاح صورة له على "تويتر" و"إنستغرام" وهو يقوم بتقطيع كعكة عيد ميلاده، معبرًا عن فرحته وشاكراً كل من تقدم له بالتهنئة.

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وظهر صلاح بالصورة وهو يضحك ويقطع الكعكة التي دونت عليها صورته، مع عبارة "كل سنة وأنت مو صلاح".