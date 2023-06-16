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رياضة

"كل سنة وأنت مو صلاح".. "الفرعون المصري" يحتفل بعيده الـ31 (صورة)

Lebanon 24
16-06-2023 | 01:00
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احتفل نجم المنتخب المصري وليفربول الإنكليزي محمد صلاح بعيد ميلاده الـ31.


ونشر صلاح صورة له على "تويتر" و"إنستغرام" وهو يقوم بتقطيع كعكة عيد ميلاده، معبرًا عن فرحته وشاكراً كل من تقدم له بالتهنئة.
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وظهر صلاح بالصورة وهو يضحك ويقطع الكعكة التي دونت عليها صورته، مع عبارة "كل سنة وأنت مو صلاح".
 
 
صلاح يقوم بتقطيع كعكة عيد ميلاده الـ31


وقد تفاعل متابعو صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي مع نجمهم المحبوب، متمنين له المزيد من الأماني والنجاحات.


واحتفل لاعبو المنتخب المصري بعيد ميلاد محمد صلاح الـ31 خلال تواجدهم بمعسكر الفراعنة بالمغرب، قبل العودة إلى مصر ومغادرة قائد المنتخب المعسكر بعد الحصول على إذن بعدم المشاركة أمام منتخب جنوب السودان في المباراة الودية التي ستقام يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي. (العربية)
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