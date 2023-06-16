إسبانيا تطيح بإيطاليا وتضرب موعداً مع كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2022-23، بفوزه 2-1 على نظيره الإيطالي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "دي غرولش فيسته" أمس الخميس.

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وتقدمت إسبانيا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق يريمي بينو، قبل أن تعادل إيطاليا النتيجة مع الدقيقة (11)، بهدف سجله اللاعب تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء.وبينما بدت المباراة بوقتها الأصلي في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، والاحتكام إلى شوطَين إضافيَين من 30 دقيقة، أحرز البديل الإسباني خوسيلو هدفًا قاتلًا بالدقيقة (88)، ليمنح إسبانيا انتصارًا مثيرًا.وكانت مباراة إسبانيا وإيطاليا، الثانية في نصف نهائي البطولة، بعد المباراة الأولى التي جمعت هولندا (مُضيفة النهائيات) مع كرواتيا الأربعاء.وحققت كرواتيا انتصارًا كبيرًا 4-2 على هولندا، لتتأهل إلى النهائي، حيث ستواجه إسبانيا على لقب البطولة يوم الأحد المقبل، فيما ستلتقي إيطاليا مع هولندا على المركز الثالث والميدالية البرونزية باليوم نفسه. (روسيا اليوم)