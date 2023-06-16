Advertisement

رياضة

إسبانيا تطيح بإيطاليا وتضرب موعداً مع كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

Lebanon 24
16-06-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1078035-638224983485630077.jpg
Doc-P-1078035-638224983485630077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2022-23، بفوزه 2-1 على نظيره الإيطالي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "دي غرولش فيسته" أمس الخميس.
وتقدمت إسبانيا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق يريمي بينو، قبل أن تعادل إيطاليا النتيجة مع الدقيقة (11)، بهدف سجله اللاعب تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء.
Advertisement


وبينما بدت المباراة بوقتها الأصلي في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، والاحتكام إلى شوطَين إضافيَين من 30 دقيقة، أحرز البديل الإسباني خوسيلو هدفًا قاتلًا بالدقيقة (88)، ليمنح إسبانيا انتصارًا مثيرًا.


وكانت مباراة إسبانيا وإيطاليا، الثانية في نصف نهائي البطولة، بعد المباراة الأولى التي جمعت هولندا (مُضيفة النهائيات) مع كرواتيا الأربعاء.

وحققت كرواتيا انتصارًا كبيرًا 4-2 على هولندا، لتتأهل إلى النهائي، حيث ستواجه إسبانيا على لقب البطولة يوم الأحد المقبل، فيما ستلتقي إيطاليا مع هولندا على المركز الثالث والميدالية البرونزية باليوم نفسه. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-06-16
01:00 | 2023-06-16
23:00 | 2023-06-15
16:00 | 2023-06-15
14:00 | 2023-06-15
13:46 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website