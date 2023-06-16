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رياضة

اتهام بطل الفنون القتالية المختلطة باغتصاب امرأة أثناء مباراة لكرة سلة!

Lebanon 24
16-06-2023 | 08:00
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ادعت سيدة أن  بطل الفنون القتالية المختلطة UFC كونر ماكغريغور، قد اعتدى عليها جنسيا خلال المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي (NBA) بين دنفر ناغيتس وميامي هيت.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن السيدة التقت بماكغريغور خلال المباراة، وأثناء مغادرتها الساحة أخبرها حراسه أنه يريدها. 
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وزعمت المرأة أن ماكغريغور قبّلها قبل محاولة اغتصابها. كما نقلت الصحيفة البريطانية عن محامية المرأة أنها ذهبت للشرطة يوم الأحد الماضي للإبلاغ عن الحادث، حيث قالت المحامية إنها سلمت ملابس للشرطة تحتوي على الحمض النووي لماكغريغور.


ونفى ماكغريغور هذه المزاعم قائلا: "إن المزاعم كاذبة، لن يتم تخويف السيد ماكغريغور".
 
 
ويبلغ ماكغريغور من العمر 34 عاما، حيث له 3 أبناء، أعمارهم 6 أعوام و4 أعوام وعامان، كما ينتظر طفله الرابع.

ويعود آخر انتصار لماكغريغور في منافسات UFC إلى عام 2020، حيث هزم الأميركيي دونالد سيرون في معركة العودة بعد توقف دام 3 سنوات تقريبا عن الفنون القتالية المختلطة، ومنذ ذلك الحين خسر مرتين أمام الأميركي داستن بورييه، ولم ينازل منذ عام 2021. (روسيا اليوم)

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