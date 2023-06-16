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رياضة

"لا أحاول محاكاة زيدان".. بيلينغهام يكشف سبب اختياره القميص رقم 5

Lebanon 24
16-06-2023 | 11:00
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كشف لاعب الوسط الدولي الانجليزي الشاب جود بيلينغهام -المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني- عن سبب اختياره ارتداء القميص رقم 5، بعدما اعتاد على الظهور برقم 22 مع فريقيه السابقين بوروسيا دورتموند وبرمنغهام سيتي.
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وأنهى بيلينغهام (19 عاما) صفقة انتقاله إلى مدريد من دورتموند الألماني الأربعاء مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار) إضافة إلى أكثر من 30% من المكافآت، بموجب عقد مدته 6 سنوات.


وقال بيلينغهام إنه سيرتدي القميص الرقم 5 تكريما لنجم الريال ومدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

وأضاف اللاعب الإنجليزي الشاب "صرّحت في العديد من المقابلات كم أنا معجب بزيدان، والإرث الذي تركه في النادي بهذا الرقم. أحاول فقط. لكن هذا بالتأكيد تقدير لمدى روعته".

وتابع "الرقم 22 له معنى كبير بالنسبة لي، وفي صميم قلبي ما زلت الرقم 22، فقط الرقم 5 على ظهري".

يشار إلى أن مدافع ريال مدريد، الدولي الألماني أنطونيو روديغر يرتدي الرقم 22 حاليا، بينما كان المدافع خسيوس فاييخو يحمل الرقم 5، قبل أن يتنازل عنه لبيلينغهام. (الجزيرة)     



المصدر: الجزيرة
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