Advertisement

رياضة

تغيير محتمل يجعل البريميرليغ يسير على خطى مونديال قطر

Lebanon 24
16-06-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1078146-638225151739211856.jpg
Doc-P-1078146-638225151739211856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعمل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على إحداث بعض التغييرات في المسابقة مع بداية الموسم المقبل.

وأعلنت الرابطة،عن جدول مباريات البريميرليغ للموسم المقبل، بعد اجتماع المسؤولين.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن هناك بعض التغييرات التي قد تطرأ على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الأشهر المقبلة.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى مناقشة الرابطة لبعض المسائل التحكيمية، من بينها الوقت المحتسب بدل الضائع في المباريات، كما أفادت بأن المناقشات التي دارت بين المسؤولين أول أمس الأربعاء، قد شملت مقترحا بالسير على خطى كأس العالم 2022، فيما يتعلق بالوقت الضائع.

وشهد مونديال قطر 2022 تمديد المباريات لمدة طويلة، تعويضا عن الوقت المهدور من قبل اللاعبين، مما جعل بعض المقابلات تستمر لأكثر من 100 دقيقة.

وهناك اتجاه داخل رابطة البريميرليغ بشأن إطالة مدة المباريات التي تشهد أوقاتا مهدورة بكثرة، بالطريقة ذاتها التي اتبعها الفيفا في قطر. (روسيا اليوم)          
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:58 | 2023-06-16
16:00 | 2023-06-16
11:00 | 2023-06-16
08:00 | 2023-06-16
05:00 | 2023-06-16
02:00 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website