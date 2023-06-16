تغيير محتمل يجعل البريميرليغ يسير على خطى مونديال قطر

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تعمل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على إحداث بعض التغييرات في المسابقة مع بداية الموسم المقبل.وأعلنت الرابطة،عن جدول مباريات البريميرليغ للموسم المقبل، بعد اجتماع المسؤولين.وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن هناك بعض التغييرات التي قد تطرأ على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الأشهر المقبلة.وأشارت الصحيفة إلى مناقشة الرابطة لبعض المسائل التحكيمية، من بينها الوقت المحتسب بدل الضائع في المباريات، كما أفادت بأن المناقشات التي دارت بين المسؤولين أول أمس الأربعاء، قد شملت مقترحا بالسير على خطى كأس العالم 2022، فيما يتعلق بالوقت الضائع.وشهد مونديال قطر 2022 تمديد المباريات لمدة طويلة، تعويضا عن الوقت المهدور من قبل اللاعبين، مما جعل بعض المقابلات تستمر لأكثر من 100 دقيقة.وهناك اتجاه داخل رابطة البريميرليغ بشأن إطالة مدة المباريات التي تشهد أوقاتا مهدورة بكثرة، بالطريقة ذاتها التي اتبعها الفيفا في قطر. (روسيا اليوم)