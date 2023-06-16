ماركينيوس: اللاعبون يريدون بقاء مبابي

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أكد البرازيلي ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أنه يفضل بقاء الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق خلال الموسم المقبل.وقال ماركينيوس، 29 عاما، في تصريحات له بمؤتمر صحافي مع المنتخب البرازيلي في برشلونة نشرتها صحيفة "غلوبو" البرازيلية: "إنه عبقري، موهبة رائعة، قائد لباريس سان جيرمان، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".وأضاف :" نحن اللاعبون، نريده أن يبقى". (العربية)