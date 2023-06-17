حالياً.. هذا ما يستعدّ له نادي "تشيلسي"

كشفت صحيفة "فوتبول 365" البريطانية أن نادي تشيلسي الإنكليزي يستعدُّ للتعاقد مع السنغالي نيكولاس جاكسون خلال فترة الانتقالات الحالية.



وقالت الصحيفة إن "مهاجم فياريال وافق على الشروط الشخصية الخاصة بعقده مع البلوز"، مؤكدة أنه "ملتزم باتفاقه مع النادي عقب الاتفاق على كافة بنود العقد".

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وأشارت إلى أن المهاجم الغامبي الأصل البالغ من العمر 21 عاماً لديه شرطٌ جزائيٌّ في عقده مع فياريال تبلغ قيمته 35 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيدفعه تشيلسي لإتمام الصفقة. وقالت الصحيفة إن "مهاجم فياريال وافق على الشروط الشخصية الخاصة بعقده مع البلوز"، مؤكدة أنه "ملتزم باتفاقه مع النادي عقب الاتفاق على كافة بنود العقد".وأشارت إلى أن المهاجم الغامبي الأصل البالغ من العمر 21 عاماً لديه شرطٌ جزائيٌّ في عقده مع فياريال تبلغ قيمته 35 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيدفعه تشيلسي لإتمام الصفقة.

وأوضحت أن جاكسون يرتبط بعقد مع فياريال حتى 2026، مبينة أنه تألق بشكل لافت في الموسم المنصرم بإحرازه 13 هدفاً وصناعته 5 أهداف في 38 مباراة خاضها مع "الغواصات" في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.