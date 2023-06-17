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خاص
"ريال مدريد" يفاضل بين 8 مهاجمين.. من سيكون بديل بنزيما؟
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
17-06-2023
|
04:30
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يركز نادي "ريال مدريد" الإسباني على التعاقد مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط هجوم الفريق "الملكي" في الموسم المقبل.
وأكدت تقارير إعلامية أن "الميرينغي" الإسباني جهز قائمة تضم 8 مهاجمين من أجل التعاقد مع أحدهم، ليكون خليفة هدّافه وقائده السابق كريم بنزيما الذي رحل إلى نادي "الاتحاد" السعودي لخوض تجربة جديدة في مسيرته.
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وبحسب تقرير أورده موقع "ذا أتلتيك" الإنكليزي، فإن ريال مدريد يحارب من أجل ضم رأس حربة للفريق، قبل انطلاق استعدادات "الميرينغي" للموسم الكروي الجديد.
ويأتي على رأس القائمة مهاجم المنتخب الإنكليزي ونادي "توتنهام" هاري كين، وهو الأولوية في الخيارات. فاللاعب حظي باهتمام النادي الإسباني مؤخراً، قبل أن تهدأ تقارير رغبة النادي "الملكي" في ضم قائد "الأسود الثلاثة"، لأن المشكلة التي تواجه "الريال" هي تكلفة الصفقة الباهظة، إذ يرفض دفع 100 مليون يورو للاعب يبلغ من العمر 30 عاماً.
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم "إنتر ميلان" الإيطالي، يأتي بالمركز الثاني في القائمة. ووقع هدّاف "نابولي" المتوّج بلقب "الكالتشيو"، النيجيري فيكتور أوسمين، في المرتبة الثالثة.
أما الخيار الرابع، فهو الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم نادي "آينتراخت فرانكفورت" الألماني، الذي يشترط الحصول على 90 مليون يورو للتخلّي عنه، ما يصعّب مهمّة النادي "الملكي" في التعاقد معه.
الخيار الخامس هو المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الحرّ من أي التزام، بعد انتهاء فترة تعاقده مع "ليفربول". ويأتي بعده الألماني كايل لوكاس هافرتز مهاجم "تشيلسي" الإنكليزي.
أما الخيار السابع، فهو الإسباني رودريغو مهاجم "ليدز يونايتد".
ولم تتضمن القائمة اسم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي أعلن في وقت سابق عدم استمراره مع "باريس سان جيرمان" بعد نهاية عقده في صيف 2024.
صحيفة "بيلد" الألمانية قالت بدورها إن"ريال مدريد"، ينوي "شراء" اللاعب كريم أديمي، مهاجم "بوروسيا دورتموند"، في صفقة تقدّر بـ80 مليون يورو، مؤكدة أنه تمّ التواصل بالفعل بين الطرفين بهذا الشأن.
وأشارت الصحيفة، إلى أن أديمي صاحب الـ20 عاماً والملقّب بـ"الصاروخ"، قد دخل "قائمة رغبات ريال مدريد".
مهاجم جديد الأسبوع المقبل؟
بعدما تعاقد "ريال مدريد" مع الإنكليزي غود بيلينغهام، نجم "بوروسيا دورتموند"، يسعى "الملكي" من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية أخرى.
وفي هذا السياق، كشف الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أن "ريال مدريد" اتفق على الشروط الشخصية لضم خوسيلو مهاجم "إسبانيول"، ومن المقرّر الإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل.
ومن غير المتوقّع أن يمنع "إسبانيول" مهاجمه من الانتقال إلى "العملاق المدريدي"، لذلك لن تمثّل قيمة الصفقة أي مشكلة بين الطرفين، ليصبح "الريال" قريباً من التعاقد مع لاعب آخر بعد ضم بيلينغهام.
ومن غير المعروف حالياً، إمكانية تأثير قدوم خوسيلو على مساعي "ريال مدريد" في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم "باريس سان جيرمان"، أو هاري كين مهاجم "توتنهام".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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