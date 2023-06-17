تعيين سكولاري مدرباً لفريق جديد.. من هو؟

أعلن أتلتيكو مينيرو تعيين مدرب منتخبي البرازيل والبرتغال السابق لويس فيليبي سكولاري مدرباً جديداً للفريق بدلاً من الأرجنتيني إدواردو كوديت.



ووقع سكولاري عقداً مع أتلتيكو مينيرو يستمر حتى كانون الأول 2024.

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وكان سكولاري أعلن في تشرين الثاني الماضي اعتزاله التدريب بعد مسيرة حافلة توج خلالها بمونديال كوريا واليابان 2002 مع منتخب البرازيل وحقق خلالها الكثير من الألقاب على مستوى الأندية.



ومن وقتها انضم إلى الإدارة الرياضية لفريق أتلتيكو باراناينسي، آخر الفرق التي تولى تدريبها والذي قاده لنهائي كأس ليبرتادوريس 2022 الذي خسره أمام فلامنغو.

ولكن سكولاري (74 عاماً) قرّر العودة إلى التدريب عبر أتلتيكو مينيرو الذي وصفه الجمعة، على شبكاته الاجتماعية بـ"أحد أكثر المدربين انتصاراً في تاريخ كرة القدم".

وقبل ساعات من الإعلان عن تعيين سكولاري، أكد أتلتيكو مينيرو فسخ عقد كوديت بالتراضي، علماً بأنه يرحل عن الفريق بينما يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري البرازيلي واقترب من التأهل لثمن نهائي كأس ليبرتادوريس.

وسبق وتولى سكولاري تدريب أندية برازيلية مثل كروزيرو وبالميراس وغريميو، كما درب المنتخبين البرازيلي والبرتغالي وتولى تدريب تشيلسي الإنجليزي لفترة قصيرة.

بالإضافة إلى ذلك، درب سكولاري أندية في السعودية والكويت واليابان والصين.