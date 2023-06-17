هل اقترب زياش من اللعب بجوار رونالدو في النصر السعودي؟

أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن "إدارة نادي النصر السعودي دخلت في مفاوضات مع المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنكليزي".

وأفادت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية بأن "زياش مهتم بالانضمام للنصر واللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو"، مشيرةً أن النجم المغربي "منفتح على مغادرة الملاعب الأوروبية في ظل العرض المالي الضخم، الذي وصله من دوري روشن السعودي".

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وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت "نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات".

وقال صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في بيان له، إنه "تم تحول أربعة أندية رياضية سعودية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات يكون كل منها مملوك من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي، وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية".

وأضاف البيان أن "تحول الأندية الأربعة سيتيح فرص متنوعة لقطاع الأعمال لعقد الشراكات والاتفاقيات والرعايات في مختلف الرياضات بما يعزز من إمكانياتها، وبما يسهم في توفير فرص تنموية، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ورفع حجم المحتوى المحلي على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية".