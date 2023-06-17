Advertisement

رياضة

هل اقترب زياش من اللعب بجوار رونالدو في النصر السعودي؟

Lebanon 24
17-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1078455-638226060073788317.jpg
Doc-P-1078455-638226060073788317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن "إدارة نادي النصر السعودي دخلت في مفاوضات مع المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنكليزي".
وأفادت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية بأن "زياش مهتم بالانضمام للنصر واللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو"، مشيرةً أن النجم المغربي "منفتح على مغادرة الملاعب الأوروبية في ظل العرض المالي الضخم، الذي وصله من دوري روشن السعودي".
Advertisement
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت "نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات".
 
وقال صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في بيان له، إنه "تم تحول أربعة أندية رياضية سعودية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات يكون كل منها مملوك من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي، وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية".
وأضاف البيان أن "تحول الأندية الأربعة سيتيح فرص متنوعة لقطاع الأعمال لعقد الشراكات والاتفاقيات والرعايات في مختلف الرياضات بما يعزز من إمكانياتها، وبما يسهم في توفير فرص تنموية، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ورفع حجم المحتوى المحلي على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:54 | 2023-06-17
08:39 | 2023-06-17
08:00 | 2023-06-17
05:00 | 2023-06-17
04:30 | 2023-06-17
02:00 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website