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رياضة
بعد بيلينغهام.. ريال مدريد يوجه أنظاره لحسم صفقة "الصاروخ"
Lebanon 24
17-06-2023
|
14:00
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يبدو أن الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي ضمه ريال مدريد قبل أيام من بوروسيا دورتموند في صفقة تجاوزت 100 مليون يورو، لن تكون صفقته الكبيرة هذه، الوحيدة للنادي الملكي لهذا الصيف.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، أن ريال مدريد، يعتزم إبرام صفقة أخرى كبيرة من دورتموند هذا الصيف، من خلال التعاقد مع المهاجم الألماني كريم أديمي، في صفقة تقدر بـ80 مليون يورو.
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وأكدت الصحيفة أنه تم تواصل بالفعل بين الطرفين بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن أديمي، صاحب الـ20 عاما، والملقب ب"الصاروخ" قد دخل "قائمة رغبات ريال مدريد".
وأكدت "بيلد" أن الفريق الملكي يبحث عن المزيد من السرعة في خط هجومه، وأن نجم دورتموند لديه المؤهلات التي تجعله ينضم للريال بعدما سجل أديمي رقما قياسيا في السرعة بالدوري الألماني خلال مواجهة فرايبورغ في 4 فبراير الماضي، بعدما بلغت سرعته 36.7 كيلومترا في الساعة.
وأشارت إلى أنه كان هناك بالفعل "اتصال أولي" مع وكيل أديمي، والفريق الملكي يعرف جيدا "الإمكانات المذهلة" للاعب. (روسيا اليوم)
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