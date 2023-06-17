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رياضة

الرياضي اللبناني يحتل المركز الرابع في دوري السوبر لكرة السلة

Lebanon 24
17-06-2023 | 09:54
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احتل فريق الرياضي بيروت (بطل لبنان وغرب آسيا) المركز الرابع في دوري السوبر لكرة السلة "وصل"، بعد خسارته أمام أستانا (بطل كازاخستان) 90-94، في البطولة المقامة في دبي.
 
كان ممثل لبنان خرج من الدور نصف النهائي، عقب خسارته أمام الكويت الكويتي بفارق 10 نقاط وبنتيجة 85-95، فيما ودّع ممثل كازاخستان البطولة بعد سقوطه الصادم أمام المنامة البحريني 81-91. 
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