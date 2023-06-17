ميسي يزاحم مبابي وهالاند على جائزة أوروبية جديدة.. ما هي؟

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم السبت أفضل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 سيتم اختيار الأفضل واحد منها في الموسم.



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كما يتنافس على جائزة أفضل هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان سابقًا والذي انتقل إلى إنتر ميامي الأميركي، في مرمى بنفيكا البرتغالي. من بين هذه الأهداف، هدفان للفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في مرمى يوفنتوس، وواحد للنرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الذي توج باللقب في مرمى بوروسيا دورتموند.كما يتنافس على جائزة أفضل هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان سابقًا والذي انتقل إلى إنتر ميامي الأميركي، في مرمى بنفيكا البرتغالي.

وباقي الأهداف المتنافسة هي لكريم أديمي مهاجم دورتموند في مرمى تشيلسي، ورودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب وسط مانشستر سيتي في مرمى بايرن ميونخ.

بالإضافة إلى البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في مرمى ريال مدريد، والبرازيلي فينيسيوس مهاجم ريال مدريد في مرمى مانشستر سيتي، والظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو غريمالدو لاعب بنفيكا في مرمى مكابي حيفا، وتضم القائمة أيضًا المهاجم الأوروغوياني داروين نونييز لاعب ليفربول في مرمى ريال مدريد. (win win)