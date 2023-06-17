منتخب البرازيل يتشح بالأسود للمرة الأولى في تاريخه.. اليكم السبب (صورة)

يخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم مباراته الودية أمام منتخب غينيا بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار محاربة العنصرية، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة السبت.

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وكتب الاتحاد البرازيلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يوم البرازيل! يوم لخطوة مهمة في محاربة العنصرية!!!".

وأضاف: "ضد العنصرية لا يوجد لعبة. للمرة الأولى في التاريخ، سيرتدي المنتخب البرازيلي زيًا أسود بالكامل لمواجهة غينيا، على ملعب "استاد كورنيا-إل برات" في برشلونة. دعونا نذهب للنصر داخل الملعب وخارجه، كفى عنصرية في كرة القدم والمجتمع، لنذهب معًا".







وسيواجه أبطال العالم 5 مرات غينيا وديًا في برشلونة مساء السبت، على أن يرتدي زملاء مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور قمصانًا سوداء بدلًا من الصفراء المعتادة، في خطوة تأتي بعد تعيين نجم المرينغي لرئاسة لجنة خاصة لمحاربة العنصرية من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري-الإيطالي جياني إنفانتينو. وسيواجه أبطال العالم 5 مرات غينيا وديًا في برشلونة مساء السبت، على أن يرتدي زملاء مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور قمصانًا سوداء بدلًا من الصفراء المعتادة، في خطوة تأتي بعد تعيين نجم المرينغي لرئاسة لجنة خاصة لمحاربة العنصرية من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري-الإيطالي جياني إنفانتينو.

وكان فينيسيوس ضحية إساءات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا في الدوري الإسباني في 21 أيار، ما أثار ردود أفعال شاجبة. (win win)