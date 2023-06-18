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رياضة

الأهلي السعودي يخطط للتعاقد مع حارس تشيلسي!

Lebanon 24
18-06-2023 | 08:00
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ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن الأهلي السعودي الصاعد حديثًا إلى مصاف دوري المحترفين "دوري روشن" السعودي، يفكّر في تحصين مركز حراسة المرمى من خلال التخطيط للتعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حامي عرين تشيلسي الإنكليزي.
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وقال الموقع إن إدارة النادي السعودي تستعد لتقديم عرض مغر من أجل ميندي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف الموقع الفرنسي عن إجراء إدارة الأهلي اتصالات مبدئية من أجل التعاقد مع ميندي صاحب الـ31 عامًا، حيث يتطلع الفريق بالعودة للمنافسة على الألقاب سريعًا في الدوري السعودي.
وما يزال مستقبل ميندي مع تشيلسي موضع شك بعدما فقد الحارس السنغالي مكانه في تشكيلة الفريق الأساسية الموسم الماضي لصالح الإسباني كيبا أريزابالاغا، حيث شارك في 12 مباراة فقط طيلة الموسم الماضي واستقبل مرماه 17 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.

وشدد "فوت ميركاتو" على أن إصرار المملكة السعودية على استقطاب المزيد من نجوم الكرة العالمية يزداد هذا الصيف، وذلك من أجل تعزيز فرصها للفوز باستضافة كأس العالم 2030. (winwin)
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