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رياضة

بعثة منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة الى كأس آسيا في أوستراليا

Lebanon 24
17-06-2023 | 16:57
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عمم الاتحاد اللبناني لكرة السلة أسماء بعثة منتخب لبنان للسيدات التي ستشارك في كأس آسيا، التي تستضيفها أوستراليا من 26 حزيران الجاري حتى 2 تموز المقبل.

وفي ما يلي أسماء أعضاء البعثة: كارلا الترك غلمية (مديرة المنتخب)، جورج جعجع (مدرباً)، جيلبير نصر وزياد الناطور (مساعدين للمدرب) كريستيان مجبر(لياقة بدنية)، جو عرموني(معالجاً فيزيائياً)، ايلي نصرالله (لوجستياً)، ريبيكا عقل وعايدة باخوس وشيرين الشريف وليلى فارس وميرامار مقداد ونتالي سيفاجيان وقمر منصور وزينه الياس ونارين غيوكجيان ورنا الحسيني ودانييلا فياض واللاعبة المجنسة ترينيتي بابتيست(لاعبات).
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وستغادر البعثة بيروت متجهة الى اوستراليا عند الساعة الثانية والدقيقة 25 من بعد ظهر الجمعة المقبل 23 حزيران الجاري.

 
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