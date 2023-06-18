Advertisement

رياضة

بعد إصابته بـ "رايش مقذوف".. وفاة لاعب نادي المريخ السوداني

Lebanon 24
18-06-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1078667-638226738158736036.jpg
Doc-P-1078667-638226738158736036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي المريخ السوداني، أمس السبت، وفاة لاعب فريق الرديف أحمد عبد السلام، إثر إصابته بـ "رايش مقذوف".
وأشار نادي المريخ السوداني عبر بيان رسمي إلى وفاة اللاعب مساء يوم الجمعة، إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".
Advertisement
وقال النادي على صفحته في موقع "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس نادي المريخ وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاع المراحل السنية، وجماهير النادي، لاعب فريق الرديف أحمد عبدالسلام "التونسي"، الذي لبى نداء ربه يوم الجمعة إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".

وكان نادي المريخ أعلن في نهاية شهر أذار الماضي وصول لاعبيه الأجانب وجهازه الفني بقيادة هيرون ريكاردو إلى مدينة أسوان بعد عملية الإجلاء في طريق عودتهم إلى البرازيل بسبب الأوضاع الأمنية السيئة الحالية في السودان. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-06-18
04:30 | 2023-06-18
02:30 | 2023-06-18
02:00 | 2023-06-18
23:00 | 2023-06-17
16:57 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website