بعد إصابته بـ "رايش مقذوف".. وفاة لاعب نادي المريخ السوداني

أعلن نادي المريخ السوداني، أمس السبت، وفاة لاعب فريق الرديف أحمد عبد السلام، إثر إصابته بـ "رايش مقذوف".

وأشار نادي المريخ السوداني عبر بيان رسمي إلى وفاة اللاعب مساء يوم الجمعة، إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".

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وقال النادي على صفحته في موقع "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس نادي المريخ وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاع المراحل السنية، وجماهير النادي، لاعب فريق الرديف أحمد عبدالسلام "التونسي"، الذي لبى نداء ربه يوم الجمعة إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".



وكان نادي المريخ أعلن في نهاية شهر أذار الماضي وصول لاعبيه الأجانب وجهازه الفني بقيادة هيرون ريكاردو إلى مدينة أسوان بعد عملية الإجلاء في طريق عودتهم إلى البرازيل بسبب الأوضاع الأمنية السيئة الحالية في السودان. (سكاي نيوز)