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رياضة

بيتسو موسيماني مدربًا للوحدة الإماراتي

Lebanon 24
18-06-2023 | 02:00
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أعلن نادي الوحدة الإماراتي، التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (58 عامًا).

وقال النادي في بيان رسمي: "تعلن شركة الوحدة لكرة القدم عن التعاقد مع السيد بيتسو موسيماني لقيادة الفريق الأول فنيًّا، ورحّب النادي بموسيماني في موطن الأبطال، مُتمنين لهُ التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة النادي وإدارته وجماهيره".
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وكان قد نجح المدرب الجنوب الأفريقي في قيادة الأهلي السعودي للصعود إلى الدرجة الأولى "دوري روشن" بعد أن أنهى موسم 2022-2023 بطلًا لدوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو" بواقع 72 نقطة، متقدّمًا على الحزم الوصيف (68).


وعقب الفوز بـ"دوري يلو" فسخ موسيماني عقده مع الأهلي السعودي بسبب مستحقاته وجهازه المعاون المتأخرة، حسب مصادر "winwin".

وعرفت مسيرة مدرب الأهلي السعودي السابق تحقيق الألقاب أينما حل؛ إذ قاد فريق صن داونز الجنوب أفريقي إلى حصد 10 ألقاب محلية بين عامي 2012 و2020، منها 5 ألقاب في الدوري ولقبين في الكأس. فضلًا عن الإنجاز الأهم وهو لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016.


ودرّب موسيماني الأهلي المصري بين 2020 و2022، وقاده إلى العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين في 2020 و2021، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة وحيدة. (win win)
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