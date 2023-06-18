"توتنهام" يضم كولوسيفسكي نهائيا من "يوفنتوس"

حسم نادي "توتنهام هوتسبير" الإنكليزي تعاقده بصورة نهائية مع الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي، بعد توصله لاتفاق مع نادي "يوفنتوس" الإيطالي.



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بدوره، كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو عن تفاصيل الصفقة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ديان كولوسيفسكي يصبح لاعبًا لتوتنهام بعقدٍ نهائي، (قادمًا) من اليوفي مقابل 30 مليون يورو". وأعلن "توتنهام" في بيان رسمي، عن ضم كولوسيفسكي نهائيًا، مشيرا الى أن تعاقده الجديد مع الدولي السويدي يمتد حتى 30 حزيران 2028.بدوره، كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو عن تفاصيل الصفقة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ديان كولوسيفسكي يصبح لاعبًا لتوتنهام بعقدٍ نهائي، (قادمًا) من اليوفي مقابل 30 مليون يورو".

وأضاف: "حصل توتنهام على تخفيض قيمته 5 ملايين يورو، من القيمة الأولية لبند الشراء (35 مليونًا)، على أن يدفع رسوم الصفقة عبر أقساط أقل".

وأمضى كولوسيفسكي آخر موسم ونصف الموسم مُعارًا من "يوفنتوس" إلى "توتنهام"، وخلال 57 مباراة خاضها بقميص السبيرز، تمكن اللاعب صاحب الـ23 عامًا من تسجيل 7 أهداف وتقديم 16 تمريرة حاسمة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.





ومن المُتوقع أن يشكل النجم السويدي عنصرًا مهمًا في تشكيلة "توتنهام" بالموسم الجديد 2023-24، تحت قيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو. (win win)