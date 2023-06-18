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رياضة

مشجع يقتحم الملعب ويحمل رونالدو.. هكذا كانت ردة فعل النجم البرتغالي (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2023 | 02:30
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اقتحم أحد المشجعين أرض ملعب "دا لوز" خلال مباراة جمعت منتخب البرتغال مع نظيره البوسنة والهرسك، مساء أمس السبت، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
واظهرت مقاطع فيديو لحظة اقتحام المشجع وتوجهه نحو اللاعب كريستيانو رونالدو ليعانقه ويحمله، قبل أن تظهر تعابير السعادة على وجه النجم البرتغالي ليقرر مشاركة المشجع في الاحتفال الشهير "Siiii".
 
 
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وطارد رجال أمن الملعب المشجع للإمساك به، ونجحوا في إخراجه من المستطيل الأخضر وإعادته للمدرجات.


وتفوّق رفاق كريستيانو رونالدو على ضيفهم البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في إطار تصفيات "يورو" 2024.
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