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خاص

على رأسهم نيمار.. هذه تشكيلة "فريق أحلام" الدوري السعودي!

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
18-06-2023 | 04:30
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يبدو أننا هذا الصيف أمام سوق انتقالات تاريخي في الدوري السعودي، وما صفقة كريستيانو رونالدو الى "النصر"، وكريم بنزيما من "ريال مدريد" إلى نادي "الاتحاد"، إلا فاتحة ثورة كبيرة جداً، ستُغيّر خريطة المنافسة في الموسم المقبل. 
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وترغب أندية "دوري روشن" السعودي في ضم 9 لاعبين عالميين هذا الصيف، لوضع الدوري ضمن أفضل 10 دوريات في العالم. 
 
وكان "الهلال" السعودي حاول جنباً إلى جنب مع "برشلونة" الإسباني، استقطاب "أفضل لاعب في العالم 7 مرّات"، ليونيل ميسي، لكن اللاعب اختار الانتقال إلى "إنتر ميامي" الأميركي، الذي عرض عليه عقداً تاريخياً سيجني من ورائه أرباحاً مُركّبة مرتبطة بشركة "آبل" الأميركية للتقنيات. 
 
إنتر ميامي أصبح نجم الموت وسأرغب في ركل ليونيل ميسي على مؤخرته!" | العربية Goal.com
 
وبعد ضياع صفقة ميسي، باتت الأنظار تتجّه نحو مُعوّض هذا الاسم، إذ لا بد أن تكون صفقة كبيرة مستوى يُقارب صفقة "ليو"، فوجّه "الهلال" بوصلته للتعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار جونيور (31 عاماً) من "باريس سان جيرمان" الفرنسي. 
 
وبحسب شبكة "cbc sport" فإن "الهلال" أرسل وفداً خاصاً إلى العاصمة الفرنسية باريس للالتقاء مع ممثّلي نيمار. 
 
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ومن المرجّح ألا يقل عرض "الهلال" لنيمار، عمّا يتلقّاه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع "النصر" السعودي، البالغ 200 مليون يورو سنوياً، كما سيدفع النادي العاصمي المُلقّب بـ"الزعيم" قرابة 45 مليون يورو إلى "سان جيرمان" نظير الصفقة، بحسب الشبكة. 
 
 
رونالدو يحسم أولى صفقات النصر الصيفية | سعودى سبورت
 
 
وأوضحت الشبكة الأميركية أن مسؤولي "سان جرمان" سيوافقون على أي عرض جيّد سيقدّم لنيمار، الذي ينتهي عقده عام 2025. 
 
 
الى ذلك، كشفت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير لها أن أندية "دوري روشن السعودي للمحترفين"، تستهدف 9 نجوم للتعاقد معهم قريباً. 
 
واستعرضت الصحيفة أسماء اللاعبين الذين دخلت معهم الأندية السعودية، وكونت منهم "فريق الأحلام" المنتظر ظهوره في الدوري السعودي. 
 
وضمت تشكيلة "فريق الأحلام" المحتملة بحسب "ديلي ميل" الأسماء التالية: 
حراسة المرمى: دافيد دي خيا. 
الدفاع: سيرجيو راموس - كيبلير بيبي - كاليدو كوليبالي. 
الوسط: نغولو كانتي - سيرجيو بوسكيتس - رياض محرز - ساديو ماني. 
الهجوم: كريستيانو رونالدو - نيمار دا سيلفا - كريم بنزيما. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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