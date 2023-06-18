Advertisement

رياضة

مدرب منتخب مصر يكشف عن قائد "الفراعنة" في لقاء جنوب السودان

Lebanon 24
18-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1078743-638226941813118295.jpg
Doc-P-1078743-638226941813118295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، هوية اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة المنتخب، في ظل غياب محمد صلاح عن مواجهة ودية تجمع "الفراعنة" مع جنوب السودان، مساء اليوم الأحد.

وكان المدرب البرتغالي قرر عقب فوز "الفراعنة" على غينيا 2-1 ليضمنوا تأهلهم رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، إراحة ستة لاعبين، من بينهم صلاح، ليتأكد غيابهم عن صفوف منتخب مصر أمام جنوب السودان.
Advertisement

وفي المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة جنوب السودان، قال فيتوريا: "أنا من سيختار قائد المنتخب الوطني، ومحمود حسن تريزيغيه سيكون هو القائد أمام جنوب السودان إذا شارك في المباراة".

وعن مواجهة جنوب السودان، قال فيتوريا: "كنا نبحث عن منافس له خصائص مختلفة عن المنافسين الذين تعودنا على مواجهتهم، ولذلك طلبنا مواجهة جنوب السودان وديا".

وأضاف: "نحتاج من مباراة جنوب السودان أمرين، أولهما هو تحقيق الفوز لاستكمال مسيرة انتصارات المنتخب".

وأكمل: "بالإضافة إلى اكتشاف عناصر جديدة، كي يؤدي الفريق في المستقبل بنفس المستوى الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة". (روسيا اليوم)         
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-06-18
05:00 | 2023-06-18
04:30 | 2023-06-18
02:30 | 2023-06-18
02:00 | 2023-06-18
01:30 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website