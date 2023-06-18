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رياضة
نجل بيكهام ينتقل من إنتر ميامي إلى الدوري الإنجليزي
Lebanon 24
18-06-2023
|
14:00
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انضم روميو بيكهام، نجل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، إلى فريق برنتفورد الرديف بعد فترة تجربة ناجحة على سبيل الإعارة، بحسبما أفاد النادي الإنجليزي.
ووافق روميو على عقد لمدة عام للدفاع عن قميص برنتفورد الرديف بعد مغادرته نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يتحضر لاستقبال بطل مونديال قطر 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما قرر الانضمام إلى صفوفه عقب رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
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وأمضى روميو، البالغ 20 عاما، القسم الثاني من الموسم المنصرم على سبيل الإعارة مع برنتفورد قادما من إنتر ميامي الذي يعد والده شريكا في ملكيته.
وساهم روميو في فوز برنتفورد الرديف في الموسم الماضي بكأس بريميرليغ التي تنظمها رابطة الدوري لما دون 21 عاما، علما بأنه خاض 15 مباراة، وسجل أيضا أمام ويلدستون من ناشيونال ليغ في كأس ميدلسيكس للسينيور.
وقال نيل ماكفارلين، مدرب فريق برنتفورد الرديف، والذي يأمل في أن يتمكن روميو من مواصلة تطوره في غرب لندن "استقدمنا روميو إلى فريقنا في يناير وكان رائعا في المجموعة". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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