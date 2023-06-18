Advertisement

رياضة

إيطاليا تهزم هولندا.. وتحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية

Lebanon 24
18-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1078806-638227147793143243.jpg
Doc-P-1078806-638227147793143243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حققت إيطاليا الميدالية البرونزية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد الفوز 3-2 على هولندا صاحبة الأرض، في مباراة تحديد المركز الثالث، الأحد.

ومنح فيدريكو ديماركو التقدم بهدف لإيطاليا بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة بعد 6 دقائق من البداية، وعزز دافيدي فراتيسي النتيجة في الدقيقة 20 بتسديدة من مدى قريب.
Advertisement

وبدأت هولندا الشوط الثاني بقوة، وأجرت 3 تغييرات هجومية بعد الاستراحة، وسجل ستيفن برجفاين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.
لكن فيدريكو كييزا جعل النتيجة 3-1 لإيطاليا في الدقيقة 73، بعد هجمة مرتدة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة، بعدما سجل جورجينيو فينالدم هدفا ثانيا لهولندا، قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وحافظت إيطاليا على تقدمها، وصمدت أمام ضغط أصحاب الأرض بعدما احتسب الحكم 9 دقائق كوقت بدل الضائع، لتخرج بالانتصار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:30 | 2023-06-18
14:00 | 2023-06-18
11:00 | 2023-06-18
08:00 | 2023-06-18
05:00 | 2023-06-18
04:30 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website