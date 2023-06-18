23
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
26
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إيطاليا تهزم هولندا.. وتحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية
Lebanon 24
18-06-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت إيطاليا الميدالية البرونزية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد الفوز 3-2 على هولندا صاحبة الأرض، في مباراة تحديد المركز الثالث، الأحد.
ومنح فيدريكو ديماركو التقدم بهدف لإيطاليا بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة بعد 6 دقائق من البداية، وعزز دافيدي فراتيسي النتيجة في الدقيقة 20 بتسديدة من مدى قريب.
Advertisement
وبدأت هولندا الشوط الثاني بقوة، وأجرت 3 تغييرات هجومية بعد الاستراحة، وسجل ستيفن برجفاين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.
لكن فيدريكو كييزا جعل النتيجة 3-1 لإيطاليا في الدقيقة 73، بعد هجمة مرتدة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة، بعدما سجل جورجينيو فينالدم هدفا ثانيا لهولندا، قبل دقيقة واحدة من النهاية.
وحافظت إيطاليا على تقدمها، وصمدت أمام ضغط أصحاب الأرض بعدما احتسب الحكم 9 دقائق كوقت بدل الضائع، لتخرج بالانتصار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!
Lebanon 24
خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!
14:59 | 2023-06-18
18/06/2023 02:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
09:48 | 2023-06-18
18/06/2023 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد البانيو.. ابن راغب علامة بالأبيض ويضع عقدا في أحد عروض الأزياء العالمية شاهدوا كيف بدا (صور)
Lebanon 24
بعد البانيو.. ابن راغب علامة بالأبيض ويضع عقدا في أحد عروض الأزياء العالمية شاهدوا كيف بدا (صور)
03:00 | 2023-06-18
18/06/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
00:06 | 2023-06-18
18/06/2023 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
00:20 | 2023-06-18
18/06/2023 12:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
17:30 | 2023-06-18
إسبانيا تتوّج بدوري الأمم الأوروبية
14:00 | 2023-06-18
نجل بيكهام ينتقل من إنتر ميامي إلى الدوري الإنجليزي
11:00 | 2023-06-18
مدرب منتخب مصر يكشف عن قائد "الفراعنة" في لقاء جنوب السودان
08:00 | 2023-06-18
الأهلي السعودي يخطط للتعاقد مع حارس تشيلسي!
05:00 | 2023-06-18
"توتنهام" يضم كولوسيفسكي نهائيا من "يوفنتوس"
04:30 | 2023-06-18
على رأسهم نيمار.. هذه تشكيلة "فريق أحلام" الدوري السعودي!
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
19/06/2023 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
19/06/2023 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
19/06/2023 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact