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رياضة

الهلال السعودي يحسم صفقة قياسية من الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
18-06-2023 | 23:00
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ذكرت وسائل إعلام إنكليزية أن قائد ولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيش في طريقه للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت شبكتا "سكاي سبورتس" و"بي بي سي"، بأن نيفيش، الذي ينتهي عقده مع ولفرهامبتون صيف 2024، سيرحل إلى السعودية مقابل صفقة قياسية للنادي الإنكليزي.
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وعلى عكس الصفقات الأخيرة التي أبرمتها الأندية السعودية مع لاعبين في نهاية مسيرتهم الاحترافية، لا يزال نيفيش البالغ من العمر 26 عاما في ريعان شبابه، حيث أبدى  برشلونة الإسباني لفترة طويلة اهتمامه بلاعب وسط بورتو البرتغالي السابق.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى يونيو 2025، حيث لحق به الفرنسي كريم بن زيمة للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

ويأتي ذلك في إطار مشروع رياضي ضخم ممول حكوميا "بهدف الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم".

واستحوذ الأسبوع الماضي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 بالمئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد، وهو ما سيوفر قدرة مالية هائلة لهذه الأندية.
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