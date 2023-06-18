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رياضة
إسبانيا بطلة دوري الأمم الأوروبية بعد تخطّي كرواتيا
Lebanon 24
18-06-2023
|
17:30
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توّج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كرواتيا في المباراة النهائية للبطولة.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب فينورد بهولندا، مستضيفة الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوربية، دخل كلا المنتخبين المباراة بطموحات كبيرة في كتابة اسميهما بين أبطال البطولة التي أقيمت نسختان سابقتان منها فقط.
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وكان منتخب البرتغال توج بلقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية (2018-2019) بعد الفوز على هولندا بهدف دون رد في المباراة النهائية، بينما توج منتخب فرنسا بالنسخة الثانية 2020-2021 بعد الفوز على إسبانيا 2-1.
وفرض الحذر منطقه على كرواتيا وإسبانيا، خوفا من تلقي هدف يربك الحسابات، وسط محاولات من كليهما من أجل هز شبا منافسه، لكن دون جدوى، حيث فرض التعادل السلبي كلمته على مدى الوقت الأصلي للقاء.
وامتدّت المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي سعى فيها المنتخبان من أجل الحسم، لكن دون ترجمة ذلك إلى أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للماتادور الإسباني.
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