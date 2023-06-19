على خطى والده.. نجل ديفيد بيكهام "متحمس" بعد انضمامه لبرينتفورد الإنكليزي

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انضم روميو، نجل لاعب المنتخب الإنكليزي السابق، ديفيد بيكهام، إلى فريق برينتفورد الرديف إثر فترة تجربة ناجحة على سبيل الإعارة، وفقا لبيان صادر عن النادي الذي ينشط في صفوف الدوري الممتاز "البريميرليغ".وأوضح النادي في بيانه أن العقد يمتد لمدة سنة واحدة مع وجود خيار لتمديده لعام إضافي، بحسب شبكة "سي أن أن" الإخبارية.وكان اللاعب، البالغ من العمر 20 عاما، قد لعب مع الفريق الرديف لبرينتفورد، خلال الموسم الماضي، معارا من نادي، إنتر ميامي الأميركي، الذي يشارك الأب في ملكيته.وقد لعب روميو في الموسم الماضي 15 مبارة وأحزر هدفا وحيدا.وفي حديثه إلى وسائل إعلام النادي، قال روميو بيكهام عقب توقيع العقد: "إنه شعور رائع، وأنا متحمس للغاية، وجاهز للبدء والاستمتاع بموسم قادم جيد".وعن الوقت الذي أمضاه على سبيل الإعارة في النادي، أجاب : "لقد كانت تجربة جيدة وأحببت كل ثانية فيها.. يوجد لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ومدربين رائعين. إنه مكان لطيف للتواجد فيه".من جانبه، قال مدرب الفريق الرديف، نيل ماكفارلين: "انضم روميو إلى فريقنا على سبيل الإعارة في يناير الماضي وكان مذهلا".وتابع:"لقد كانت نهاية رائعة للموسم في ما يتعلق بمباراته الأخيرة ضد مانشستر سيتي حيث أظهر ما تعلمه خلال مدة إعارته معنا".وختم بالقول: "لقد واصلنا تطويره ونتطلع إلى مشاركته الجديدة معنا وهو في معنويات جيدة بغية مواصلة العمل معه خلال الموسم المقبل".