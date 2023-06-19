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رياضة

قيمة محمد صلاح تتراجع بشكل كبير.. لماذا هذا "السقوط الحر"؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 03:00
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أظهر التقرير الأخير لمنظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري" تراجعا كبيرا في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح، هي الأكبر له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنكليزي.

وأظهر التقرير أن القيمة السوقية لمحمد صلاح تساوي 61 مليون يورو، هذا الصيف، بعد انتهاء موسم 2022-2023.
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وأظهر التقرير أن صلاح في المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.

القيمة السوقية للاعبي ليفربول، وفقا لـ"فوتبول أوبزيرفيتوري":

الأوروغواياني داروين نونيز (98 مليون يورو)
الهولندي كودي غاكبو (87 مليون يورو)
الفرنسي إبراهيما كوناتيه (72 مليون يورو)
الكولومبي لويس دياز (70 مليون يورو)
البرازيلي أليسون بيكر (67 مليون يورو)
الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد (63 مليون يورو)
الإنجليزي هارفي إليوت (63 مليون يورو)
المصري محمد صلاح (61 مليون يورو)
من الأعلى قيمة في العالم؟

وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند، ليحتل المركز الأول في قائمة أعلى قيمة سوقية، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي، إلى 245 مليون يورو.

وجاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو.

وفي المركز الثالث جاء الإنجليزي بوكايو ساكا، بقيمة 195 مليون يورو.
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