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رياضة

ردّة فعله لم تكن عادية.. شاهد كيف استقبل "اليوتيوبر" سبيد نجمه المفضل كريستيانو رونالدو!

Lebanon 24
19-06-2023 | 06:40
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تحقق حلم صانع المحتوى الأميركي "سبيد"، وقابل نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.
 
ونجح سبيد خلال وجود "الدون" في البرتغال حاليًا لتحقيق حلمه، بمساعدة رافاييل لياو جناح المنتخب البرتغالي وميلان الإيطالي، إذ بينما كان يمر رونالدو بسيارته أمام صانع المحتوى الأميركي، طالبه زميله بالتوقف، لمصافحة عاشقه.
 
 
رونالدو استجاب على الفور للياو، ليبدأ بعدها سبيد في الانهيار ما بين صرخات وبكاء وضحك وأحضان للدون، معربًا عن سعادته البالغة.
 
 
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يذكر أن سبيد اشتهر بمحتواه التفاعلي بشكل كبير مع أهداف رونالدو مع مختلف الفرق التي مثلها، وحضر مباراة وحيدة له في الرياض، التي جمعت بين نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في كأس موسم الرياض 2023م.

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