لاعب كرة قدم يتعرّض لاعتداء... أطلقوا النار عليه وكادوا أنّ يقتلوه! (صورة)

Advertisement

تعرّض لاعب حارس المنتخب الليبي ونادي الاتحاد المحلّي، معاذ اللافي إلى اعتداء مسلّح في العاصمة طرابلس من قبل أطراف مجهولة، في حادثة كادت تودي بحياته وفجرّت غضبا واسعا.وبحسب وسائل إعلام محلية، تعرّض اللاعب إلى مضايقات من طرف دورية أمنية استوقفته فجر السبت عندما كان عائدا إلى منزله وقام أحد عناصرها بالسخرية منه والتهكم عليه، ثم ضربه بالبندقية على رأسه، فحاول اللاعب تفاديهم والهرب بسيارته، إلا أنه تعرّض لإطلاق رصاص، تسبب في تهشيم سيارته وإصابته بجروح.كما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تهشمّ زجاح سيّارة اللاعب بالكامل، كما ظهر اللاعب داخل أحد المستشفيات مصابا بجروح على مستوى الرأس. (العربية)