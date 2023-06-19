متى سيُحاكم داني ألفيس في قضية الاعتداء الجنسي؟

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قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن محاكمة نجم برشلونة السابق داني ألفيس ستُقام في الخريف المقبل.كما ذكرت صحيفة "إل بيريوديكو" El Periódico، ومقرها برشلونة، أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ دقيق لمثول ألفيس أمام المحكمة.وأضافت: "لكن المؤكد أن المحاكمة ستعقد بين شهري تشرين الاول وتشرين الثاني 2023".