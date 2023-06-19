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رياضة

متى سيُحاكم داني ألفيس في قضية الاعتداء الجنسي؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 14:00
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قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن محاكمة نجم برشلونة السابق داني ألفيس ستُقام في الخريف المقبل.

كما ذكرت صحيفة "إل بيريوديكو" El Periódico، ومقرها برشلونة، أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ دقيق لمثول ألفيس أمام المحكمة.
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وأضافت: "لكن المؤكد أن المحاكمة ستعقد بين شهري تشرين الاول وتشرين الثاني 2023".
 
ويوجد ألفيس في الحبس الاحتياطي، منذ عدة أشهر، في الوقت الذي تتهمه فتاة، تبلغ من العمر 23 عاما، بالاعتداء عليها في ملهى ليلي بمدينة برشلونة. (سكاي نيوز)
 
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