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رياضة

الحكم بحبس اللاعب الشهير 18 شهراً بتهمة طعن أحد أقربائه.. من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
19-06-2023 | 07:39
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حُكم على اللاعب الهولندي الدولي السابق كوينسي بروميس، بالسجن لمدة 18 شهرًا لطعن ابن عمه، في قضية تعود إلى عام 2020. 
وأقرّت المحكمة في هولندا أن تهم الاعتداء من جانب بروميس مثبتة بالفعل، ولم تجد أي محاولة للقتل غير العمد أو عدم الشروع في القتل؛ لذا حكمت عليه بالحبس لمدة 18 شهرًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن وسائل إعلام هولندية. 
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ميلان يصوّب إهتمامه على الهولندي بروميس
وقبل نحو عام ألقت الشرطة القبض على بروميس في أمستردام، وذلك بعد حادث طعن تعرض رجل له في تموز 2020 في مدينة مجاورة، وأفرجت الشرطة عنه بعد يومين، لكنه ظل من المشتبه بهم في القضية من وقتها.

ونفى بروميس مرارًا وتكرارًا أيّ ضلوع له في الحادث، بينما زعم المدعون أن لاعب أياكس أمستردام وإشبيلية السابق شوهد وهو يطعن الضحية الذي يعتبر أحد أقاربه، حيث واجه اللاعب تهمًا بمحاولة القتل العمد.

وقالت وسائل إعلام هولندية وقتها، نقلًا عن شهود أن حادث الطعن وقع خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها، وأن اللاعب تشاجر مع أحد الأقرباء، وقام بطعنه بعد ذلك.
وبجانب عقوبة الحبس لمدة 18 شهرًا، وقعت المحكمة غرامة على صاحب الـ"31" عامًا بدفع 7000 يورو كتعويض لابن عمه، كما انتقد القاضي لاعب أياكس السابق لعدم قدومه للمحكمة والدفاع عن نفسه أو التعبير على أي ندم، حيث يوجد في روسيا. 
ونظرًا لوجوده في روسيا، فمن غير الواضح ما إذا كان بروميس سيعود إلى هولندا لقضاء فترة عقوبته في السجن أم لا.

ويواجه كوينسي بروميس اتهامات أيضًا من جانب النيابة الهولندية، بجلب أكثر من 1300 كيلوغرام من الكوكايين، حيث حاول إدخال مجموعة من المخدرات تصل قيمتها إلى 75 مليون يورو في 25 نيسان الماضي. (win win)

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