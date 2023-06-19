Advertisement

رياضة

هل تذكرون إيفانا صاحبة الإطلالات الجريئة في مونديال قطر؟... شاهدوا كيف شجّعت منتخب بلادها أمس (صور)

Lebanon 24
19-06-2023 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1079122-638227916493130265.png
Doc-P-1079122-638227916493130265.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطفت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا كنول، الأضواء خلال مؤازرتها لمنتخب بلادها أمام نظيره الإسباني، مساء أمس الأحد، في نهائي دوري أمم أوروبا لكرة القدم 2023.

ونشرت إيفانا كنول، المثيرة للجدل بإطلالاتها بملابس فاضحة كعادتها في أماكن مختلفة من الأماكن التي تزورها، صورا ومقاطع فيديو عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، وهي تلتقط صورا مع الجماهير أثناء توجهها إلى ملعب فينورد بمدينة روتردام الهولندية.
Advertisement

وكانت إيفانا كنول قد ظهرت في مدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية، يوم السبت 10 حزيران الجاري، لحضور مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان (1-0) في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد أن بدأت شهرتها في مونديال قطر 2022.

يذكر أن منتخب كرواتيا خسر أمام نظيره الإسباني بركلات الترجيح (4-5) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية للنسخة الثالثة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم. (روسيا اليوم)
 
بعد قطر وتركيا.. الكرواتية

رياضة

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-06-19
10:15 | 2023-06-19
08:00 | 2023-06-19
07:39 | 2023-06-19
06:40 | 2023-06-19
05:00 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website