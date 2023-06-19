26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
27
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هل تذكرون إيفانا صاحبة الإطلالات الجريئة في مونديال قطر؟... شاهدوا كيف شجّعت منتخب بلادها أمس (صور)
Lebanon 24
19-06-2023
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطفت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا كنول، الأضواء خلال مؤازرتها لمنتخب بلادها أمام نظيره الإسباني، مساء أمس الأحد، في نهائي دوري أمم أوروبا لكرة القدم 2023.
ونشرت إيفانا كنول، المثيرة للجدل بإطلالاتها بملابس فاضحة كعادتها في أماكن مختلفة من الأماكن التي تزورها، صورا ومقاطع فيديو عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، وهي تلتقط صورا مع الجماهير أثناء توجهها إلى ملعب فينورد بمدينة روتردام الهولندية.
Advertisement
وكانت إيفانا كنول قد ظهرت في مدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية، يوم السبت 10 حزيران الجاري، لحضور مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان (1-0) في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد أن بدأت شهرتها في مونديال قطر 2022.
يذكر أن منتخب كرواتيا خسر أمام نظيره الإسباني بركلات الترجيح (4-5) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية للنسخة الثالثة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم. (روسيا اليوم)
رياضة
فنون ومشاهير
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!
Lebanon 24
خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!
14:59 | 2023-06-18
18/06/2023 02:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن زيادات الرواتب.. ما الجديد لدى المصارف؟
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن زيادات الرواتب.. ما الجديد لدى المصارف؟
12:31 | 2023-06-18
18/06/2023 12:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدثٌ بارز" قد يؤثّر على سعر الدّولار.. خبيرة تكشفُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حدثٌ بارز" قد يؤثّر على سعر الدّولار.. خبيرة تكشفُ ما قد يحصل
14:30 | 2023-06-18
18/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
19/06/2023 12:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في صور.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
مأساة في صور.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق! (فيديو)
12:00 | 2023-06-18
18/06/2023 12:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2023-06-19
لاعب كرة قدم يتعرّض لاعتداء... أطلقوا النار عليه وكادوا أنّ يقتلوه! (صورة)
10:15 | 2023-06-19
ريال مدريد يعلن عن مهاجمه الجديد.. من هو؟
08:00 | 2023-06-19
زوجة راموس تمنع انتقاله للدوري السعودي
07:39 | 2023-06-19
الحكم بحبس اللاعب الشهير 18 شهراً بتهمة طعن أحد أقربائه.. من هو؟ (صورة)
06:40 | 2023-06-19
ردّة فعله لم تكن عادية.. شاهد كيف استقبل "اليوتيوبر" سبيد نجمه المفضل كريستيانو رونالدو!
05:00 | 2023-06-19
تصرف غير مفهوم من بنزيما ضد ريال مدريد
فيديو
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
19/06/2023 18:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
19/06/2023 18:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
19/06/2023 18:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact