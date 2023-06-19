ريال مدريد يعلن عن مهاجمه الجديد.. من هو؟

Advertisement

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، التعاقد رسميا مع المهاجم الإسباني خوسيلو، على سبيل الإعارة.وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "اتفق النادي مع إسبانيول على إعارة اللاعب خوسيلو إلى صفوفنا في الموسم المقبل، مع خيار الشراء في الصيف".وأضاف: "انضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد عندما كان في سن الـ20، ولعب مع فريق الكاستيا لمدة موسمين.. وقدم أول ظهور له مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2011".