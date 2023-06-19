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رياضة

ريال مدريد يعلن عن مهاجمه الجديد.. من هو؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 10:15
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أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، التعاقد رسميا مع المهاجم الإسباني خوسيلو، على سبيل الإعارة.

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "اتفق النادي مع إسبانيول على إعارة اللاعب خوسيلو إلى صفوفنا في الموسم المقبل، مع خيار الشراء في الصيف".
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وأضاف: "انضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد عندما كان في سن الـ20، ولعب مع فريق الكاستيا لمدة موسمين.. وقدم أول ظهور له مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2011".
 
وتابع: "يتمتع خوسيلو بالجنسية الإسبانية وهو لاعب دولي مع المنتخب الإسباني، الذي توج مؤخرا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023".
 
واختتم: "سيعقد حفل تقديم خوسيلو كلاعب جديد في ريال مدريد يوم الثلاثاء 20 حزيران الجاري في تمام الساعة 11:00 صباحا (توقيت إسبانيا) بمدينة ريال مدريد الرياضية، كما سيظهر اللاعب في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام". 
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