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رياضة

توجه لنقل كأس العالم للأندية 2023 من العاصمة السعودية الرياض.. والسبب؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 02:00
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كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية نقلاً عن مصادر خاصة، أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية، المقرَّر أن تجرى خلال الفترة من 12 إلى 22 كانون أول المقبل، تتجه لنقل المونديال من الرياض إلى جدة.
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وذكرت مصادر الصحيفة، أن وفداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، زار ملعبَي مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" والأمير عبد الله الفيصل، أمس الأحد. وسبق للوفد أن زار الرياض في اذار الماضي، واطلَّع خلال 3 أيام على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة.
 
 
وأوضحت "الرياضية" أن تلك الزيارة شهدت جولات في ملاعب الملك فهد الدولي، والأمير فيصل بن فهد، والأول بارك، فضلا عن زيارة منشآت التدريب في العاصمة، إذ بدا أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية فضلت أن تحتضن جدة مونديال الأندية، بدلا من الرياض بفضل المنشآت والمرافق.


واستقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم وفد "فيفا"، الذي تفقد الملاعب المرشحة لاستضافة المونديال.

وشهدت الزيارة الأولى جولات في ملاعب الملك فهد الدولي، والأمير فيصل بن فهد، والأول بارك، إضافة إلى زيارة منشآت التدريب في العاصمة.

وتعد هذه الزيارة الثانية من بين سلسلة الزيارات لتفقد المنشآت الرياضية ومرافق البطولة. (الشرق)
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