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رياضة

آخرها "بنتلي".. تعرف إلى أسطول سيارات محمد صلاح وأسعارها

Lebanon 24
20-06-2023 | 00:00
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يمتلك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، أسطولا من 6 سيارات تتراوح أسعارها ما بين حوالي 29 و271 ألف جنيه إسترليني.
 
وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية بأن محمد صلاح يمتلك سيارة "بنتلي كونتينتال جي تي" البريطانية التي يبلغ ثمنها 160 ألف جنيه إسترليني، حيث تعتبر من السيارات المفضلة لنجوم كرة القدم.
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وفي عام 2019، كانت ثاني السيارات الأكثر اقتناء من قبل لاعبي كرة القدم بعد "الرانج روفر سبورت SVR".

وفي ما يلي أنواع سيارات محمد صلاح وأسعارها، وفقا لتقارير صحفية:

1- سيارة "BENTLEY CONTINENTAL GT"، ويبلغ سعرها 160 ألف جنيه إسترليني.

شاهد.. أسطول سيارات محمد صلاح وأسعارها
 
2- سيارة "LAMBORGHINI AVENTADOR"، ويبلغ سعرها 271 ألف جنيه إسترليني.
 
 
شاهد.. أسطول سيارات محمد صلاح وأسعارها


3- سيارة "MERCEDES AMG GLE COUPE"، ويبلغ سعرها 65 ألف جنيه إسترليني.
 
شاهد.. أسطول سيارات محمد صلاح وأسعارها

 

4- سيارة "MERCEDES-BENZ SLS AMG ROADSTER"، ويبلغ سعرها 176 ألف جنيه إسترليني.

 
شاهد.. أسطول سيارات محمد صلاح وأسعارها


5- سيارة "AUDI Q7"، ويبلغ سعرها 54 ألف جنيه إسترليني.
 
شاهد.. أسطول سيارات محمد صلاح وأسعارها


 
6- سيارة "Toyota Camry"، وهي أرخص سيارة يملكها صلاح، ويبلغ سعرها 29 ألف جنيه إسترليني.
 
شاهد.. أسطول سيارات محمد صلاح وأسعارها
المصدر: روسيا اليوم
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