رئيس إنتر ميامي يلمح لصفقتين كبيرتين بعد ميسي!

بعد النجاح في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة هي الأبرز هذا الصيف، أثار خورخي ماس، الرئيس الإداري لإنتر ميامي الأميركي، حماس جماهير النادي بعد أن ألمح إلى وجود صفقتين قادمتين.

وسينضم ميسي قريبًا إلى إنتر ميامي بعد الاتفاق على شروط الالتحاق بصفوف النادي الأميركي، المملوك من النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام.

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وبحسب ما نشره ماس، فمن المتوقع أن ينضم لاعبان آخران إلى ميسي هذا الصيف.





ونشر ماس صورة على "تويتر" لثلاثة قمصان فارغة في ميامي، مع عبارة "قريبًا" أسفل المنطقة الخالية من غرفة تبديل الملابس. وبعد تأكيد وصول ميسي بالفعل كوافد جديد، فإن لاعبين آخرين يستعدان للانضمام إليه في إنتر ميامي.

ويبدو سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا، لاعبا برشلونة السابقان، الأوفر حظًا للانضمام إلى ميسي في صفوف إنتر ميامي، بعد تأكد رحيلهما عن صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف.





كما أفادت تقارير سابقة بأن ألبا وافق على التوقيع لميامي، لكن لا يزال هناك اهتمام من أتلتيكو مدريد وأندية في المملكة العربية السعودية. بينما أكمل بوسكيتس موسمه الأخير مع برشلونة، ويقترب هو الآخر من الانضمام إلى إنتر ميامي هذا الصيف. (جول)