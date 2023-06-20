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رياضة

على رأسهم توريس.. 5 لاعبين مرشّحون لمغادرة برشلونة هذا الصيف

Lebanon 24
20-06-2023 | 08:00
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زعمت وسائل إعلام أن 5 لاعبين من فريق برشلونة الإسباني، باتوا مرشحين للرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بصورة رسمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي 2023.
منصّة "FootballTransfers"، المختصة في أخبار الانتقالات، قالت إن المدرب الشاب تشافي هيرنانديز وبعد فوزه بالدوري الإسباني الموسم الماضي مع الـ"بلوغرانا" يهدف لإحداث حملة إحلال وتجديد في قائمة لاعبي الفريق.
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اللاعبون الخمسة المرشحون لمغادرة برشلونة حسب المصدر، هم المهاجمان الإسبانيان أنسو فاتي وفيران توريس، ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.
 
ورحل الثنائي التاريخي للنادي الكتالوني، الإسبانيان جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس، عن الفريق بعد انتهاء عقديهما هذا الصيف، مما يعني المزيد من الراحلين في الميركاتو الصيفي المرتقب.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن برشلونة سيضطر لبيع عدد من نجومه في ميركاتو صيف 2023 الحالي، وتحصيل مبلغ لا يقل عن 150 مليون يورو، من أجل تحسين أوضاعه الاقتصادية، والسماح له بتسجيل صفقاته الجديدة.
لم يقنع توريس المدرب منذ قدومه من مانشستر سيتي، شأنه شأن كيسي، وبالنسبة إلى فاتي، فإن البارسا سيطلب مبلغًا يتراوح بين 40 و60 مليون يورو لبيعه بعد سقوطه نسبيًا من خطط تشافي، ويتربص باللاعب كل من أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.


أمّا دي يونغ، فيظل هدفًا أساسيًا لمواطنه مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، إذ حاول التعاقد معه الصيف الماضي ولا يزال يحاول إلى اللحظة، في حين سيوافق برشلونة على أي عرض يصل إلى توريس، سواء استعارة أو بيع نهائي.

من ناحيته، ينتهي عقد ديمبيلي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024، ما يعني أنه سيصبح متاحًا بالمجّان في كانون الثاني 2024، ويهدف برشلونة إلى بيعه بأعلى سعر، أو تجديد تعاقده، تجنبًا لخسارته بالمجان بعد عام من الآن. (win win)
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